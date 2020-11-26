Nord Stream 2 адресовал вопрос о защите от санкций США в Еврокомиссию

ТАСС, 26 ноября. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - считает, что защищать причастные к строительству газопровода европейские компании от потенциальных санкций США должны правительства стран Евросоюза и Европейская комиссия (ЕК). Об этом сообщили ТАСС в Nord Stream 2.

"Мы не можем раскрывать или комментировать коммерческую информацию. Защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия", - сказали в компании.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas прекратила деятельность по проверке судов для "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США в отношении этого проекта. Работа Det Norske Veritas заключалась в рассмотрении документации и наблюдении за строительными работами, включая мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на судах, устанавливающих трубопровод.

О санкциях

В ноябре стало известно, что представители Сената и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности о том, что под расширенные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", предусмотренные в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране 1 октября), могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.

В октябре в Nord Stream 2 ТАСС сообщили, что расширенные санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" затронут деятельность более 120 компаний из не менее чем 12 стран Европы.