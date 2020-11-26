В Ленобласти планируют создать единую структуру для учета сельхозземель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют создать единую структуру, которая будет вести баланс сельхозземель. Для этого необходимо четко определить полномочия этой системы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании правительства Ленинградской области.

"Чтобы эта структура работала, нужно, чтоб у нее были соответствующие полномочия, и чтобы мы могли четко спрашивать с тех, кто в этой структуре будет задействован", - сказал глава региона.

Губернатор отметил необходимость усиления муниципального земельного контроля. Работа муниципалитетов с невостребованными участками земли, которые выделялись гражданам в общем земельном массиве, позволяет не только увеличивать площадь сельхозземель, но и приводит к уменьшению количества свалок на территориях.

Ленинградская область проводит активную работу по увеличению площади сельхозземель. В этом году регион на 10% перевыполнил план по введению в оборот ранее неиспользуемых земель - было введено 2,4 тыс. га. Еще 5,4 тыс. га по итогам 2020 года будет введено за счет реконструкции мелиоративных систем - это на 5,5% выше запланированного. Четыре тыс. га земли сельхозназначения планируется сформировать в участки и поставить на кадастровый учет для того, чтобы предоставить их инвесторам.