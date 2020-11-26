Минвостокразвития предложило включить в нацпроект сервис продвижения туризма в Арктике

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Созданный при поддержке Ростуризма портал по продвижению арктического туризма можно сделать частью реализации соответствующего национального проекта. С таким предложением в четверг выступил первый замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Ранее Минвостокразвития при поддержке Ростуризма запустило в рамках портала Arctic-Russia.ru отдельную платформу по продвижению туризма в Арктической зоне Российской Федерации и развитию бизнеса в этой сфере.

"Мы намерены дальше развивать, безусловно, этот сервис, <...> чтобы давать такой максимальный охват с точки зрения целевой аудитории. Мы соответствующие ресурсы предусмотрели, и я очень надеюсь, что сервис этот будет пользоваться спросом. <…> Я бы предложил Зарине Валерьевне (Догузовой, главе Ростуризма - прим. ТАСС) подумать, сделать его тоже частью реализации национального проекта туристического в Арктике", - сказал Крутиков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

Как уточнил первый замминистра, в рамках сервиса любой туристический оператор, который работает в Арктике и предлагает арктические туры, может бесплатно обратиться к профессиональным консультантам, которые занимаются маркетингом туристических продуктов. "[Они] помогают такие продукты оформить, грамотно их представить, они размещаются в этом случае на этом портале, и мы включаем свои ресурсы, свои возможности по продвижению этих туристических продуктов", - сказал он.

Крутиков отметил, что сейчас портал ориентирован на российских туристов, однако в планах - привлечение зарубежной аудитории. "Сейчас, в первую очередь, конечно, здесь, внутри страны, среди потенциальных российских туристов, но будем выходить, конечно, и на зарубежную аудиторию, когда будут сняты все сегодняшние ограничения эпидемиологические", - отметил Крутиков.

О нацпроекте

Крутиков также подчеркнул, что в разрабатываемой программе арктический туризм занимает приоритетное место. "Мы несколько раз развитие туризма в Арктике обсуждали, и все инициативы, предложения были Ростуризмом услышаны, поддержаны и реализуются", - отметил он.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.