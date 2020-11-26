Смоленская облдума в первом чтении приняла бюджет региона на 2021 год с дефицитом в 1,8%

ТАСС, 26 ноября. Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании в четверг в первом чтении приняли закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общая сумма расходов в предстоящем году составит 50,5 млрд рублей, что на 687 млн рублей больше доходов, дефицит прогнозируется на уровне 1,8%, сказал при рассмотрении документа заместитель губернатора региона Алексей Гусев.

"На 2021 год предлагается утвердить общий объем доходов в размере 49,9 млрд рублей, общий объем расходов утвердить в сумме 50,6 млрд рублей, бюджет утвердить с дефицитом 687 млн рублей или 1,8% к собственным доходам", - сказал Гусев.

За принятия в первом чтении законопроекта о бюджете, внесенного на рассмотрение губернатором Алексеем Островским, проголосовали 28 депутатов, 11 - против, один - воздержался.

Гусев отметил, что бюджет формировался в условиях "новой социально-экономической реальности, которая вызвана распространением коронавирусной инфекции", но при этом сохранил социальную направленность. "Сохранены средства на исполнение всех 126 социальных обязательств с количеством выплат в сумме 8,5 млрд рублей. Наиболее финансово емкими из них являются: социальная поддержка ветеранов труда и тружеников тыла - 1,2 млрд рублей, дополнительное лекарственное обеспечение граждан - 762 млн, предоставление граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 569 млн рублей, областной материнской капитал - 432 млн рублей, отдых и оздоровление детей - 159 млн рублей, поддержка многодетных семей - 144 млн рублей", - сообщил заместитель губернатора.

В 2021 году на сферу образования направят 11,5 млрд рублей, по 8,6 млрд рублей - на развитие здравоохранения и дорожного комплекса, на соцподдержку граждан - 7,8 млрд рублей. Расходы на реализацию национальных проектов запланированы в размере 9,5 млрд рублей, что на 601 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Прогнозируется, что в 2022 году доходы областного бюджета составят 49,4 млрд рублей, расходы - 47,6 млрд рублей, профицит - 1,7 млрд рублей, в 2023 году объем доходов ожидается на уровне 51,4 млрд рублей, расходов - 49,4 млрд рублей, профицит - 2 млрд рублей. На заседании депутаты также приняли изменения в закон о бюджете на 2020 год. Доходы прогнозируются в сумме 55,9 млрд рублей, расходы - 59,3 млрд рублей, дефицит - 3 млрд рублей.