Госсовет Чувашии принял закон о стратегии развития республики до 2035 года

ТАСС, 26 ноября. Депутаты Госсовета Чувашии на сессии в четверг приняли закон о стратегии развития республики до 2035 года, предусматривающей, в частности, восстановление темпов роста экономики и реализацию крупных инвестпроектов. За принятие документа проголосовало большинство депутатов.

"За - 39, против - нет, воздержался - один. Решение принято", - сказала на заседании председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова.

По словам министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, представившего документ, в стратегии развития республики учтены предложения представителей научной общественности, предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, неравнодушных жителей.

Краснов уточнил, что реализация стратегии рассчитана на три этапа. На первом планируется восстановить темпы экономического роста, которые замедлились в 2019 и 2020 годах из-за пандемии. Задача следующего этапа - увеличение темпов роста экономики за счет активизации инвестиционной деятельности. Третий этап - реализация крупных инфраструктурных проектов.

Предполагается, что реализация стратегии позволит улучшить социальные и экономические показатели. К примеру, среднемесячная заработная плата, согласно документу, должна вырасти втрое, а уровень безработицы за год снизиться до 0,55%. Ожидается, что в 2035 году уровень бедности населения в республике снизится до 9%, продолжительность жизни возрастет до 80,7 года.

Основные цели стратегии развития Чувашии до 2035 года коррелируются с Единым планом по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В сентябре глава Чувашии Олег Николаев сообщил ТАСС, что в стратегию развития республики до 2035 года будет включена программа комплексного развития региона на период 2020-2025 годов. Он отмечал, что это позволит задачам программы на ближайшие пять лет обрести силу закона.