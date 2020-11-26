Ростовские власти продлили налоговые каникулы впервые зарегистрированным ИП до 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Срок действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), пользующихся патентной или упрощенной системой налогообложения, будет продлен до 1 января 2024 года, соответствующие изменения в областной закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" приняли на заседании заксобрания региона, сообщил в четверг первый зампред областного парламента - председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко.

В некоторых регионах России уже приняли аналогичные меры по продлению налоговых каникул.

"Закон принят", - подтвердил Харченко принятие изменений.

Изменения в областном законе также коснутся и тех, кто совершает пожертвования государственным областным и муниципальным библиотекам. "Налогоплательщики, которые осуществляют пожертвования государственным областным и муниципальным библиотекам, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль", - уточнили журналистам в пресс-службе заксобрания.

Уточняется, что парламентом также внесены поправки по патентной системе налогообложения. "Вносятся редакционные правки по патентной системе налогообложения в части уточнения наименований видов предпринимательской деятельности и физических показателей, в зависимости от которых устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода", - уточнили в пресс-службе ростовского заксобрания, пояснив, что изменения не повысят налоговую нагрузку на налогоплательщиков.

Закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" от 2012 года устанавливает и вводит в действие обязательные к уплате на территории Ростовской области региональные налоги, патентную систему налогообложения, а также регулирует иные вопросы налогообложения. В апреле текущего были внесены изменения в областной закон, они были разработаны для реализации мероприятий плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции.