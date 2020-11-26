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Кабмин снизил для банков порог активов, при котором нужно согласование с ФАС ряда сделок

Порог понизили с 33 млрд до 29 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ снизило до 29 млрд рублей порог активов, при превышении которого банкам необходимо предварительное согласие антимонопольного органа для ряда сделок. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет, в частности, о сделках по приобретению акций, при которых банки получают контроль над более чем 25% акционерного общества, а также об отдельных сделках по слиянию.

Ранее предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы требовалось при превышении величины активов банка в 33 млрд рублей.

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