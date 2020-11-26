РЖД планируют добавить купе в поезда "Сапсан"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. РЖД планируют добавить спальное купе в новые поезда "Сапсан", которые начнут поступать в Россию в 2022 году, - по одному на поезд. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

"Там будет еще одно новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда "Сапсан" - это закрытое спальное купе. Его сейчас пока нет, мы его долго обсуждали. Некоторые пассажиры просят сделать купе в "Сапсане", чтобы можно было закрыться, уединиться. Мы сейчас попробуем, как это можно будет сделать. Оно у нас в планах во всех новых "Сапсанах". Пока по одному на весь поезд. Это будет типовая конструкция, которую можно будет смонтировать в любой поезд", - сказал замглавы РЖД.

При этом новая партия "Сапсанов" поступит уже с купейными отсеками.

"В 2022 году у нас начнут приходить поезда из дополнительной партии "Сапсанов". Мы уже удаленно поучаствовали в выпуске первого вагона. Мы по видеотрансляции это торжественное мероприятие с компанией Siemens провели, чтобы не нарушать традиции - всегда приглашать заказчика на выпуск первого кузова", - заключил Пегов.