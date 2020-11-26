Проект энергетического кластера Ивановской области представят в правительстве РФ

ИВАНОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Пакет предложений по созданию инновационного энергетического кластера на базе Ивановского государственного энергетического университета представят в правительстве России до 4 декабря, сообщает в четверг пресс-служба правительства Ивановской области.

"Правительство Ивановской области совместно с Минэнерго и ПАО "Россети" до 4 декабря разработают и представят в федеральное правительство пакет предложений по созданию инновационного энергетического кластера, включающего создание современного испытательного центра инновационного оборудования", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пояснил, что проект представляет из себя консолидацию некоторых перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием.

"Это фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.