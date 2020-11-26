{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект энергетического кластера Ивановской области представят в правительстве РФ

Это планируется сделать до 4 декабря

ИВАНОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Пакет предложений по созданию инновационного энергетического кластера на базе Ивановского государственного энергетического университета представят в правительстве России до 4 декабря, сообщает в четверг пресс-служба правительства Ивановской области.

"Правительство Ивановской области совместно с Минэнерго и ПАО "Россети" до 4 декабря разработают и представят в федеральное правительство пакет предложений по созданию инновационного энергетического кластера, включающего создание современного испытательного центра инновационного оборудования", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пояснил, что проект представляет из себя консолидацию некоторых перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием.

"Это фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", - цитирует пресс-служба слова Воскресенского.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
РЖД в ближайшее время не планируют менять график движения пассажирских поездов
Заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов сообщил, что в случае точечных корректировок транспортная доступность субъектов РФ будет полностью обеспечена
Читать полностью