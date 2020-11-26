Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 20 ноября увеличились на 0,2% (или на $1 млрд) по сравнению с показателем на 13 ноября и составили $584,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Увеличение произошло "преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки", отмечает ЦБ РФ.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.