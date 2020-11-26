{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд

В ЦБ отметили, что увеличение произошло "преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 20 ноября увеличились на 0,2% (или на $1 млрд) по сравнению с показателем на 13 ноября и составили $584,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Увеличение произошло "преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки", отмечает ЦБ РФ.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
РЖД в ближайшее время не планируют менять график движения пассажирских поездов
Заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов сообщил, что в случае точечных корректировок транспортная доступность субъектов РФ будет полностью обеспечена
Читать полностью