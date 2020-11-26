Минпромторг оперативно рассмотрит предложение о штабе по контролю за маркировкой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг рассмотрит предложение уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о создании штаба по контролю за внедрением обязательной маркировки товаров в оперативном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минпромторг готов обсуждать предложения уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Титова в оперативном порядке", - сообщили в министерстве.

Там также отметили, что Минпромторг приветствует любые предложения по партнерству с представителями бизнеса. "Содействие уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и уполномоченных в регионах может способствовать более качественному информированию предпринимателей о возможностях системы маркировки, реальной стоимости различных решений, в том числе для малого и среднего бизнеса, обучению. Ведь успешность работы с маркировкой зависит от заблаговременной подготовки", - считают в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что в регионах действуют оперативные штабы по внедрению маркировки с участием различных органов власти. Кроме того, информационную поддержку оказывает оператор маркировки ЦРПТ и его партнеры. "Еще один канал работы с бизнесом видится крайне полезным", - добавили в Минпромторге.

23 ноября Титов предложил создать совместный с Минпромторгом РФ оперативный штаб по контролю за внедрением обязательной маркировки товаров. Он также подчеркнул важность борьбы с теневым рынком маркируемой продукции. По его мнению, оперативный штаб мог бы уделять большое внимание и этим вопросам, в том числе с участием прокуратуры.

С 1 июля 2020 года обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. До конца текущего года вводится цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Кроме того, проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.