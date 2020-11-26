Роснефть: мешающие поисковому бурению аномалии на шельфе севера Карского моря не найдены

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" в рамках завершенной в ноябре экспедиции по бурению малоглубинных стратиграфических скважин на шельфе в районе севера Карского моря не обнаружила аномалий, которые могли бы помешать дальнейшему изучению региона. Об этом в четверг журналистам рассказали в компании.

"В части стратиграфического бурения отбирали верхний керн, чтобы получить данные о том присутствует ли многолетняя палеомерзлота в районе бурения, - сказал главный специалист ООО "РН-Эксплорейшн" (структура "Роснефти) Андрей Колюбакин. - Один из ключевых инженерно-геологических рисков для постановки поисковых, разведочных платформ являются как раз многолетние мерзлые породы. Есть хорошая новость - мы этих пород не обнаружили".

Бурение стратиграфических скважин на севере Карского моря провели в истории российского шельфа впервые, добавил директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали. В ходе экспедиции пробурили десять скважин глубиной от 40 до 90 м при глубине моря от 120-ти до 250-ти метров, отобрали 6,5 т керна. Буровые работы велись отечественным научным буровым судном "Бавенит", а судно "Капитан Воронин" осуществляло сейсмоакустическую съемку для оперативной корректировки положения проектных скважин. В следующем году проект планируется продолжить в более сложных условиях Восточной Арктики в море Лаптевых.

Стратиграфические скважины делаются для отбора керна, необходимого для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород арктического шельфа. В этом вопросе российская Арктика последний в мире осадочный бассейн не изученный подробно. Дальнейший анализ керна позволит повысить достоверность прогнозов нефтегазового потенциала бассейнов Арктики.

По словам Владимира Вержбицкого, начальника управления региональной геологии и оценки проектов и баз данных на шельфе "Роснефти", понимание геологического строения региона позволит кратно снизить риски неопределенности дальнейших поисковых работ. При этом экспедицией найдены и косвенные подтверждения присутствия нефти в регионе, в частности твердые битумные образования в породе.

"Роснефть" является крупнейшим держателем лицензий на участки континентального шельфа, в портфеле компании находится 55 участков на шельфе России с суммарным ресурсным потенциалом 41 млрд т н. э.

Арктические экспедиции "Роснефти"

Компания "Роснефть" реализует самую масштабную с советских времен программу изучения Арктики. С 2012 года проведено более 20-ти научных экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана, в ходе которых проводились исследования ледников и айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.

2020 год не стал исключением: выполненные геологические и экологические исследования позволят уточнить перспективы освоения Северо-Карского региона.

В сентябре - ноябре 2020 года "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" и компанией "Росгеология" впервые в истории геологических исследований арктического шельфа Российской Федерации провели бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря.

Помимо этого, специалисты "Арктического Научного Центра" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса "Роснефти") совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук и Центром морских исследований МГУ провели в полевой сезон 2020 года масштабную экспедицию по изучению атлантического подвида моржа и белого медведя, занесенных в Красную книгу. Цель этих работ - оценить состояние и устойчивость арктических экосистем на основании исследований ключевых видов животных.