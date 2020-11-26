РЭЦ запускает информационную систему для экспортеров "Одно окно"

Система "Одно окно", разработанная Российским экспортным центром, предоставит российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сервис позволит из единой точки входа - "личного кабинета" экспортера - запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, а также снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов.

"Одно окно" поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам. Все желающие экспортеры могут заполнить на регистрацию в системе уже с 26 ноября 2020 года. Сам проект заработает с 1 января 2021 года, когда вступит в силу нормативная база об электронных цифровых сервисах.