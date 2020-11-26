РЭЦ запускает информационную систему для экспортеров "Одно окно"

Что такое система "Одно окно"
Система "Одно окно", разработанная Российским экспортным центром, предоставит российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сервис позволит из единой точки входа - "личного кабинета" экспортера - запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, а также снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов.
"Одно окно" поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам. Все желающие экспортеры могут заполнить на регистрацию в системе уже с 26 ноября 2020 года. Сам проект заработает с 1 января 2021 года, когда вступит в силу нормативная база об электронных цифровых сервисах.
Какие задачи решает "Одно окно"
Ключевой задачей, которая была поставлена при создании сервиса "Одно окно", был отказ от походов экспортеров за разрешительными документами в различные инстанции в пользу получения электронного доступа ко всем необходимым сервисам. Проект является эффективным инструментом получения поддержки для участников внешнеэкономической деятельности из одной точки в круглосуточным режиме. Кроме того, он призван обеспечить однократное предоставление документов и последующее многократное их использование и сократить количество бумажных документов за счет перехода к электронному взаимодействию.
"Одно окно" также помогает экспортерам организовать сквозные процессы взаимодействия между точками единой системы продвижения своей продукции и снижать их издержки за счет предоставления услуг в электронном виде. Таким образом, информационная система РЭЦ поможет предоставить доступ ко всем услугам на всем жизненном цикле экспортера, устранив все барьеры и сделает экспортные процессы прозрачными.
Кто является целевой аудиторией системы
Целевую аудиторию информационной системы "Одно окно" можно разделить на три группы. К первой группе можно отнести продвинутых экспортеров, у которых экспортные поставки занимают значительную долю в общем объеме продаж. Ко второй группе относятся начинающие экспортеры, у которых продажи продукции за рубеж являются разовыми сделками и которым необходима помощь для того, чтобы их бизнес превратился в большую экспортную площадку. К третьей группе относятся потенциальные экспортеры, которые только начинают или планируют развитие этого направление.
По данным РЭЦ, традиционно на мировых рынках 10-20% компаний в стране занимаются экспортной деятельностью. В России таких компаний менее 1%, поэтому свою задачу РЭЦ видит в том, чтобы поддержать экспортера на протяжении всего его жизненного пути.
Какие задачи может помочь решить РЭЦ
Потенциальные экспортеры могут с помощью аналитических сервисов РЭЦ могут получить консультации по странам, в которые они могут поставлять свою продукцию, а также узнать про требования к товарам, которые закупают. В частности, такие экспортеры могут воспользоваться программой "Акселератор экспортного роста", разработанной Школой экспорта РЭЦ. К моменту, когда компания готова к экспортным сделкам, РЭЦ помогает ей с таможенным декларированием. Благодаря системе "Одно окно", этот сервис становится более прозрачным и понятным. Далее к решению проблем экспортеров подключается Единая сеть поддержки экспорта, которая включает в себя сервисы, направленные на расширение бизнеса компании и поиск потенциальных партнеров. И, наконец, к поддержке подключаются услуги "третьей стороны", к которым относятся услуги институтов развития, сервисы, связанные с размещением на онлайн-площадках и другие необходимые для экспортного цикла партнеры. Для регулярных экспортеров РЭЦ подключает финансовый сервис, в том числе страховые и банковские услуги.
Как были выбраны суперсервисы, которые вошли в систему "Одно окно"
Суперсервисы "Одного окна" были выбраны путем опроса экспортеров о самых востребованных, по их мнению, услугах РЭЦ. Название "суперсервисы" возникло в связи с тем, что они объединяют сразу несколько сервисов, дополняющих друг друга. К первой группе суперсервисов запускаемой информационной системы относятся государственные сервисы, которые оказывают ведомства или службы. По данным РЭЦ, самыми популярными услугами в этом блоке являются таможенное декларирование (реализуется совместно с ФТС), подтверждение нулевой таможенной ставки (совместно с ФНС) и валютный контроль.
В рамках второй группы суперсервисов - господдержки - РЭЦ оказывает экспортерам поддержку на транспортировку товаров, а также субсидирует выставочную деятельность. Среди третьей группы суперсервисов, по данным РЭЦ, лидирует помощь в поиске иностранных покупателей, а также в поиске российского поставщика. В четвертой группе суперсервисов, аналитической, востребована поддержка в поиске рынков сбыта и экспортной ниши. Именно на этих направлениях РЭЦ и планирует сконцентрировать свое развитие в рамках системы "Одного окна".
Какие сервисы будут в дальнейшем включены в систему "Одного окна"
В 2021 году РЭЦ планирует сделать фокус на получении через систему "Одно окно" разрешительных документов в цифровом виде, в том числе разрешительных сертификатов, лицензий и других документов, которые необходимы для получения таможенных деклараций и представления товаров за рубежом. Кроме того, аналитические сервисы планируется превратить в единую поисковую строку, в которой экспортер, введя название своего товара или его международный код, получить о нем всю необходимую информацию. Например, таким образом можно будет найти сведения о странах, в которых востребована продукция, выставках и бизнес-миссиях.
В 2022 году РЭЦ также планирует расширять количество сервисов "Одного окна" на основе запросов экспортеров. Специалисты Российского экспортного центра намерены увеличивать количество ведомств и сведений, которыми можно будет воспользоваться через информационную систему.
Какое количество заявок от экспортеров уже зарегистрировано в системе "Одно окно"
По данным на 23 ноября, 480 экспортеров уже зарегистрированы в системе "Одно окно", еще 990 подали заявки на то, чтобы пользоваться услугами информационной системы. Как пояснили в РЭЦ, проект взаимодействует с "электронным правительством", которое проверяет достоверность зарегистрированных в системе юридических лиц.
Виктория Сойко