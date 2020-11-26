ЦБ: устойчивое финансовое положение сохраняется у большинства компаний нефтяной сферы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Большинство компаний нефтегазовой отрасли сохраняют умеренную долговую нагрузку и устойчивое финансовое положение, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"Негативное влияние пандемия оказала на нефтегазовые компании, которые столкнулись со снижением выручки из-за падения цен на нефть и вынужденного сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако большинство компаний отрасли сохраняют умеренную долговую нагрузку и устойчивое финансовое положение", - сообщает ЦБ, подчеркивая, что на устойчивость крупнейших российских нефтегазовых компаний указывает сохранение оценок международных рейтинговых агентств.

По данным регулятора, совокупный объем реструктурированных кредитов нефтегазовым компаниям за период с 20 марта по 1 октября составляет 860 млрд рублей.

Банк России также отмечает ухудшение финансового положения нефтеперерабатывающих заводов ( НПЗ), которое было связано со снижением спроса на нефтепродукты в России на фоне пандемии. Объем реструктурированных кредитов НПЗ составил 365 млрд рублей.

"Возможное снижение экспортных цен на нефть и, как следствие, сохранение обратного механизма работы демпфера могут также усугубить финансовое положение компаний отрасли российской нефтепереработки", - сообщает ЦБ.