В ЦБ считают, что климатические риски могут повлиять на реальный и финансовый сектор

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Климатические риски могут оказать существенное влияние на реальный сектор экономики РФ и устойчивость финансовых институтов, следует из "Обзора финансовой стабильности" Банка России.

"Климатические риски могут оказать значительное влияние на реальный сектор и, в свою очередь, на устойчивость финансовых институтов. Запланированное в 2022 году введение углеродного налога на импорт в странах ЕС в рамках "Европейского зеленого курса" может затронуть почти 42% российского экспорта, в первую очередь нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Для снижения подверженности климатическим рискам необходимы активные меры со стороны частного и государственного секторов", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что пандемия COVID-19 и введение карантинных мер оказали краткосрочный положительный эффект на экологию благодаря снижению выбросов в атмосферу."Однако в долгосрочной перспективе наблюдается отрицательный эффект, так как пандемия уменьшила потенциал компаний по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике", - отмечается в обзоре.

В прошлом году регулятор в одном из обзоров финансовой стабильности указал, что климатические риски могут оказать значительное влияние на деятельность финансовых институтов и финансовую стабильность в целом.

Летом этого года Банк России выступил с предложением участникам рынка обсудить возможные перспективы учета и мониторинга климатических рисков в деятельности российских финансовых организаций.