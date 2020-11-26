В ЦБ считают, что около 20% реструктурированных банками кредитов могут стать невозвратными

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля невозвратных кредитов из совокупного объема реструктурированных на фоне пандемии ссуд может составить около 20%. Об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Около 20% реструктурированных в период пандемии кредитов по нашим оценкам могут стать невозвратными. При этом стресс-тест с использованием самого жесткого рискового сценария из основных направлений денежно-кредитной политики показал, что накопленных в предыдущие годы в банковском секторе буферов капитала достаточно для поглощения возможных убытков", - сказала она.

В то же время в опубликованном сегодня "Обзоре финансовой стабильности" Банка России отмечается, что высокая концентрация корпоративного долга на небольшом количестве крупнейших заемщиков может являться источником системного риска для экономики РФ.

"С начала 2020 г. наблюдается рост долговой нагрузки компаний как за счет падения прибыли, так и за счет переоценки валютной составляющей долга из за ослабления рубля. Несмотря на то, что общая долговая нагрузка нефинансового сектора в России умеренная относительно других стран, высокая концентрация корпоративного долга на небольшом количестве крупнейших заемщиков может являться источником системного риска", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, рост долговой нагрузки корпоративного сектора существенно вырос в условиях пандемии как за счет падения прибыли предприятий, так и за счет переоценки валютной составляющей долга из-за ослабления рубля.

При этом Юдаева подчеркнула, что Банк России в текущей экономической ситуации не планирует вводить ограничения долговой нагрузки для крупных корпоративных заемщиков, но продолжит мониторить ситуацию. "Мы следим за долговой нагрузкой крупных компаний, но о введении дополнительных мер речи не идет", - сказала она.