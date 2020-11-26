В Мурманской области запустят спецпоезд до горнолыжного курорта в Кировске к Новому году

МУРМАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специальный электропоезд для туристов будет курсировать в новогодние праздники между Мурманском и Кировском, где расположен главный горнолыжный курорт Мурманской области. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, выступая в четверг на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Мы на новогодние праздники запускаем еще один проект под названием "Лыжная стрела". Это специальный комфортный электропоезд, который будет из Мурманска уходить в пятницу вечером, в воскресенье вечером возвращаться. 4 часа в комфортных вагонах - мы договорились об этом с РЖД. Он будет доезжать до города Кировск, до горнолыжного курорта, и там будут специальные возможности, дешево, специальные купе для складирования лыж, лыжных ботинок, всей спортивной инфраструктуры", - сказал Чибис.

Он добавил, что благодаря поддержке Ростуризма на горнолыжном курорте в Кировске идет оборудование системы искусственного оснежения, это продлит сезон катания на горных лыжах. Губернатор сообщил, что в настоящее время курорт готовится к запуску, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

В Кировске также строят новый канатно-кресельный подъемник длиной около 800 м для спортивной школы олимпийского резерва, где занимаются более 260 спортсменов. Подъемник будет доступен и для гостей Кировска. Его единовременная пропускная способность будет составлять 130 человек. Ввести в строй объект планируется до конца 2020 года, если не помешает пандемия. Строительство ведется по национальному проекту "Демография".