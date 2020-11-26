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Пандемия COVID-19

СМИ: госдолг Германии может вырасти в 2021 году на €181 млрд из-за пандемии

Только в декабре власти ФРГ планируют выделить до €20 млрд для оказания финансовой помощи фирмам, оказавшимся в затруднительном положении

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Государственная задолженность Германии в следующем году может вырасти на €181 млрд из-за экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Suddeutsche Zeitung.

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По данным издания, такую оценку озвучили эксперты правительства ФРГ во время консультаций по бюджету на 2021 год. Только в декабре власти Германии планируют выделить до €20 млрд для оказания финансовой помощи фирмам, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии. В ноябре совокупный объем оказанной бизнесу помощи составил до €15 млрд.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц еще два месяца назад исходил из того, что в 2021 году государству придется дополнительно заимствовать €96 млрд. Однако продление карантина потребует новых займов, пишет газета.

Сейчас в Бундестаге проходят последние консультации по новой сумме заимствования.

Теги
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