Торгово-промышленная палата КНР представила иностранным партнерам свободный порт Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Китайский комитет содействия развитию международной торговли (торгово-промышленная палата) пригласил представителей 15 иностранных торговых ассоциаций, расположенных в КНР, на Хайнань для ознакомления с экономическими перспективами порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Иностранную делегацию из 20 человек возглавил председатель комитета Гао Янь. Прибывшие на Хайнань гости представляют торговые интересы России, США, Великобритании, Италии, Швейцарии, Германии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Мексики, а также других стран и регионов. В ходе трехдневного визита они примут участие в конференциях, посвященных продвижению преференциальной политики хайнаньского порта, инвестиционным возможностям для бизнеса и торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, представители зарубежных торговых ассоциаций посетят ключевые индустриальные парки Хайнаня: наукоград залива Ячжоу и центральный деловой район в городе-курорте Санья, а также новый район Цзяндун в провинциальном центре - городе Хайкоу. Таким образом они смогут в полевых условиях узнать о развитии на острове туристической отрасли, современной индустрии услуг и сферы высоких технологий, уточняет издание.

Китайский комитет содействия развитию международной торговли планирует продолжить тесное взаимодействие с правительством Хайнаня и способствовать процветанию порта свободной торговли. Обе стороны выразили намерение подписать меморандум об углублении сотрудничества.

В последние годы власти провинции предпринимают активные усилия для повышения привлекательности Хайнаня для международных инвесторов. Новый виток этой работы был начат после обнародования генеральной программы развития свободного торгового порта. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Согласно планам правительства КНР, к 2050 году этот регион должен превратиться в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.