Объем сделок по итогам международной туристической выставки на Хайнане превысил $2 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Общий оборот по сделкам, заключенным на состоявшейся в южной китайской провинции Хайнань Международной выставке туристического оборудования, составил 13,3 млн юаней (около $2 млн). Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", трехдневная выставка завершилась 22 ноября.

Участие в этом году в ней приняли свыше 500 компаний и производителей. Основным девизом выставки стала тема "Новый туризм, новое оборудование, новое развитие". Большую часть экспозиции занял туристический транспорт, проекты объектов инфраструктуры, а также оборудование для выездного туризма на природе и спортивный инвентарь.

Выставка была поделена на восемь основных секций: "умные" путешествия, оборудование для кемпинга, туризм на природе, сфера развлечений, спортивный инвентарь, оборудование для морского туризма, легкие летательные аппараты и национальные туристические продукты.

Данная выставка, пишет ресурс, позволила продемонстрировать потенциал провинции Хайнань в качестве глобального центра туристического оборудования.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году провинцию Хайнань посетили свыше 83 млн туристов как из других регионов Китая, так и из-за рубежа.