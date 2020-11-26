Проекты в сфере транспорта и больших данных отобрали на дальневосточном стартап-проекте

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Технологические решения в сфере финансов, транспорта и больших данных отобрали для компаний inDriver, "Северсталь" и "Алроса ИТ" по итогам дальневосточного проекта "Стартап-экспедиция", организованного властями Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Завершилась Всероссийская инициатива по поиску инновационных проектов "Стартап-экспедиция Б8", организованная Фондом развития инноваций (ФРИ) Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ). В рамках конкурса такие крупные компании, как inDriver, "Северсталь", "Алроса ИТ" отобрали 13 технологических стартапов, c которыми продолжат работу для решения своих бизнес-задач", - рассказали в пресс-службе.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране "Стартап-экспедицию" в этом году провели в онлайн-формате, однако это позволило значительно расширить географию участников. Всего на конкурс технологических решений поступило 153 заявки из 34 регионов страны.

Технологии для бизнеса

Как рассказал ТАСС финалист трека inDriver, основатель краудлендинговой платформы "Карма" Артем Лаптев, разработка компании позволяет малому бизнесу легко и быстро получать финансирование от частных и профессиональных инвесторов. "Заемщик подает заявку на кредитование в приложении "Карма", заявку видят кредиторы-инвесторы системы и могут подключиться к инвестированию представленного проекта одновременно. Мы предложили наше решение крупнейшему международному сервису пассажирских перевозок inDriver, учитывая опыт их команды и успехи в международной экспансии. Якутия активно работает с инновационными проектами России, будем следить за дальнейшими инициативами и конкурсами", - отметил Лаптев.

Одним из финалистов трека "Алроса ИТ" стал основатель компании Monq Digital lab Николай Ганюшкин. "Это платформа на базе искусственного интеллекта для обработки больших данных компании. Платформа встраивается в экосистему поддержки функционирования цифровых сервисов крупных компаний, собирает данные с сотен разных систем, анализирует их, мониторит зависимости, паттерны приближающихся аварий, строит модель цифрового здоровья компании и на основе этих данных запускает процессы устранения инцидентов", - объяснил предприниматель.

Технологии в области всепогодного высокоавтоматизированного вождения представил финалист трека "Алроса ИТ", сооснователь компании BaseTracK Илья Клюев. "Мы предложили ИТ-решение, которое позволяет автоматизировать рутинные задачи при транспортировке. Например, при добыче возникает много рутинных маршрутов перевозки сырья и материалов, они часто выполняются в сложных условиях, поэтому лучше не использовать людей-водителей, и мы предложили, как данные маршруты можно автоматизировать", - рассказал собеседник агентства.

О проекте

"Стартап-экспедиция" - конкурс, нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов. "Стартап-экспедиция" впервые прошла в 2019 году и была крупнейшей на Дальнем Востоке инициативой по поддержке технологического предпринимательства. В прошлом году представители институтов развития посетили все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали на конкурс около 100 перспективных проектов. В 2020 году заявки на участие принимались со всех субъектов РФ.