Нацпарк "Русская Арктика" создаст туробъекты на Новой Земле на средства гранта Ростуризма

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" в 2021 году создаст на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля туристические объекты за счет средств двух грантов Ростуризма, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы парка.

"Эксперты конкурсной комиссии Ростуризма одобрили две заявки Архангельского центра Русского географического общества по обустройству Южного кластера национального парка "Русская Арктика". Благодаря гранту в летний сезон 2021 года на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля будет обустроена экологическая тропа для показа туристам уникальной природы и исторических особенностей освоения Арктики", - приводит пресс-служба слова директора нацпарка Александра Кирилова.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что сумма грантов составляет 3,5 млн рублей. Часть средств предназначена для оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. "Работы по оценке воздействия турпотока на арктическую природу также будут проводиться на мысе Желания", - добавили в пресс-службе.

В 2021 году на мысе Желания, где находится полевая база "Русской Арктики", планируется открыть визит-центр. Расчет допустимой нагрузки поможет оптимизировать туристический поток в новоземельском кластере парка.

Мыс Желания находится на самом севере Новой Земли, по нему проходит граница между Карским и Баренцевым морями. На мысе расположен самый северный в стране маяк, строения советской метеостанции.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.