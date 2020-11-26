Крупнейшие банки России увеличили выдачу ипотеки на 75% к показателям октября 2019 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спрос на ипотеку в России в октябре 2020 года сохранился на исторически высоком уровне: крупнейшие банки РФ выдали в октябре на 75% больше ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные совместного отчета ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

Ежемесячный обзор охватывает 20 крупнейших по выдаче ипотеки банков России, на которые совокупно приходится более 96% всего объема выданных кредитов.

"В октябре топ-20 банков выдали 204 тыс. кредитов (+75% к октябрю 2019 г., +7,1% к сентябрю 2020 г.) на 529 млрд рублей (+94% к октябрю 2019 г., +8,6% к сентябрю 2020 г.)", - говорится в материалах.

Уточняется, что 76% всех выдач обеспечили Сбербанк (53% всей выдачи), ВТБ (19%) и Россельхозбанк (4%). Согласно материалам, по итогам десяти месяцев 2020 года 20 крупнейших ипотечных банков выдали 1,3 млн кредитов (+35% к аналогичному периоду 2019 г.) на сумму 3,27 трлн руб. (+48%).

Согласно исследованию, уровень одобрений заявок российскими банками остается на высоком уровне: 59% по рыночным программам, 70% - по программе льготной ипотеки на новостройки. Отмечается, что текущая макроэкономическая динамика позволяет прогнозировать сохранение спроса на ипотеку на стабильно высоком уровне до конца года. По оценке ДОМ.РФ, по итогам года будет выдано более 1,6 млн кредитов на сумму 3,8-4,0 трлн рублей.

Спрос на ипотеку еще не исчерпан, благоприятные условия кредитования позволяют гражданам не откладывать решение жилищного вопроса, прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Главная причина, по его словам, - исторически низке ипотечные ставки. "За год ставки предложения по основным ипотечным продуктам снизились на 1,1-1,4 процентного пункта, в частности, на новостройки - до 8%. Такого в истории российского ипотечного рынка не было еще никогда", - сказал он.