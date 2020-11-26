Депутаты приняли бюджет Тюменской области на 2021 год с дефицитом 32 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы во втором и окончательном чтении приняли на заседании региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Доходы областного бюджета в 2021 году составят 147,5 млрд рублей, расходы - 179,5, дефицит - 32 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Доходы на 2021 г. составят 147,5 млрд рублей, расходы - 179,5 млрд рублей. В 2022 г. доходы - 153,9 млрд рублей, расходы - 174,9, в 2023 г. доходы - 159,2 млрд рублей, расходы - 177,2 млрд рублей", - сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

"За" проголосовали 34 депутата, "против" - 2, "воздержались" четверо, один не голосовал.

Основной причиной снижения прогноза доходов, как отметил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, является падение спроса и цен на нефтяном рынке. В качестве основных источников заемных ресурсов в 2021-2023 годах рассматриваются заимствования и государственные облигации Тюменской области (долгосрочный источник), кредиты кредитных организаций для покрытия потребности в краткосрочных, среднесрочных средствах.

Региональный бюджет сохраняет социальную направленность, на социальную сферу в трехлетний период планируется потратить 254 млрд рублей, в том числе за 2021 год - 85 млрд рублей. В 2021 году на образование предусмотрено 28,2 млрд рублей, здравоохранение - 27,5 млрд рублей. В полном объеме запланированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан - на три года 89 млрд рублей. Из бюджетных средств в 2021 году завершится строительство семи детских садов, пяти школ (еще одной в 2022 г.), двух крытых бассейнов и крытого ледового катка.

"В непростых внешних и внутренних экономических условиях мы смогли создать бюджет, при реализации которого обеспечим бесперебойную работу во всех сферах нашей жизни - в экономике и, самое главное, в социальной сфере. Областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечивает стабильное и поступательное развитие Тюменской области", - прокомментировал основной финансовый документ губернатор Тюменской области Александр Моор.

В октябре депутаты Тюменской облдумы утвердили поправки в проект бюджета региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, согласно которым доходы в 2020 году составили 151,5 млрд рублей, расходы - 242,3 млрд рублей, дефицит - 91,3 млрд рублей. Предполагалось, что в 2021 году доходы вырастут до 171 млрд рублей, а расходы составят 197,7 млрд рублей, дефицит же снизится до 25,8 млрд рублей. В 2022 году доходы ожидались на уровне 180,3 млрд рублей, расходы - 193,2 млрд рублей.