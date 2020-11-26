Эксперт: маркировка не вызовет заметного подорожания бутилированной воды

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Маркировка бутилированной воды не вызовет заметного подорожания этой продукции, стоимость бутылки вырастет не более чем на 60 копеек. Об этом заявил в четверг руководитель товарной группы "Вода" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков в ходе круглого стола, проведенного Торгово-промышленной палатой РФ совместно с ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Оператором маркировки является ЦРПТ.

"По нашим расчетам, вода, то есть конечный продукт, не может подорожать более чем на 40-60 копеек за бутылку", - сказал Волков, отметив, что это расчеты с учетом стоимости программного обеспечения, расходных материалов и других сопутствующих расходов.

По его словам, ряд производителей бутилированной воды называют некорректные цифры. "Если пересчитывать затраты по стоимости единицы продукции, то при расчете затрат по максимальной оценке производительности на пять лет при стопроцентной загрузке площадок мы получаем удорожание от 0,01 рубля за единицу продукции до 0,008 рубля на единицу продукции", - сказал Волков.

Представитель производителя бутилированной воды компании "Славмо", в свою очередь, сообщил, что, по подсчетам компании, расходы в расчете на одну бутылку не превысят один рубль.

"Если смотреть оборудование, которое мы будем использовать, то мы посчитали из расчета на пять лет, считая, что не будет увеличения объемов производства. [В пересчете] на штуку выпускаемой продукции это оборудование составит на уровне 30 копеек, плюс 60 копеек стоимость каждого КМ (код маркировки - прим. ТАСС) с НДС. То есть если смотреть на увеличение стоимости одной штуки, то это где-то один рубль", - сказал исполнительный директор "Славмо" Анатолий Булдаков, выступая на круглом столе.

Сколько стоят линии маркировки

Волков привел сделанные в ЦРПТ расчеты, основанные на технико-коммерческих предложениях, имеющихся на рынке.

"На сегодняшний день стоимость решений для маркировки линий с производительностью до 500 штук [бутылок] в час составляет до 32 тыс. до 120 тыс. рублей. До 500 штук в час - это, на секундочку, порядка 300 тыс. единиц продукции в месяц, то есть это самые низкопроизводительные и чаще всего не автоматизированные линии. Это ручной труд, максимум - полуавтоматизированный процесс", - сказал он.

Он рассказал и о стоимости более скоростных линий маркировки воды.

"Оснащение линий производительностью до 3 тыс. стоит от 277 тыс. до 1,3 млн рублей в зависимости от автоматизации процессов. Касательно линий с производительностью до 12 тыс. в час решение составляет от 1,475 млн до 2,115 млн рублей. На линиях со скоростями свыше 25 тыс. в час коммерческие предложения колеблются от 3,89 млн до 10 млн рублей. Соответственно, это коммерческое предложение на самое высокоавтоматизированное производство, участвующее в эксперименте", - сообщил представитель ЦРПТ.

Руководитель департамента цифровой маркировки и легализации оборотной продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева обратила внимание на то, что в эксперименте не участвуют крупные производители бутилированной воды.

"Несмотря на то, что, во-первых, решение о проведении эксперимента принималось на госкомиссии в прошлом году, причем было поддержано единогласно всеми членами госкомиссии, потом было принято решение правительства, оформленное в виде постановления о проведении эксперимента - несмотря на все эти решения отношение бизнеса, или какой-то части бизнеса, к маркировке воды, к эксперименту не поменялось. И сегодня мы вынуждены констатировать, что, например, ни одна из компаний, которая входит в крупнейший союз производителей безалкогольных напитков, в этом эксперименте не участвует", - сказала она.

О важности маркировки

Роспотребнадзор обеспокоен качеством бутилированной воды на российском рынке и присутствия на нем фальсифицированной и контрафактной продукции, сказал в ходе круглого стола замначальника отдела надзора за гигиеной питания и организацией контроля за продукцией в обороте Роспотребнадзора РФ Дмитрий Макаров.

"Маркировка - один из инструментов противодействия незаконному обороту. Потребитель придет в сеть, отсканирует при покупке воды это средство идентификации - и если вдруг эта вода будет фальсифицированной, то это сразу улетит в ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), мы сразу увидим торговую марку, увидим производителей, сможем принять меры непосредственно к конкретному юридическому лицу. Мы не будем распыляться на всю воду, которая у нас есть на прилавке", - сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что проблема качества питьевой воды, которую решает, в том числе, маркировка, является важной с точки зрения сохранения здоровья потребителей.

"На самом деле это очень важная проблема. Мы много работаем с учеными, со специалистами, и можно совершенно очевидно сказать, что сегодня от качества упакованной питьевой воды во многом зависит жизнь и здоровье наших россиян. Академики, заслуженные врачи совершенно четко сказали, что население в целом, и молодое поколение, принципиально прямо пропорционально зависит от качества воды, которую мы потребляем", - сказал Митин.

Он также призвал участников круглого стола и в целом участников рынка использовать проверенные данные участникам дискуссии о необходимости введения цифровой маркировки бутилированной воды.

"Мы должны сегодня все-таки использовать проверенные государственные данные, а не данные рейтинговых компаний и агентств, которые выдают иногда не всегда соответствующие данные", - сказал Митин.