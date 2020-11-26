Эксперт: производителям лекарств не стоит корректировать цены

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Производители лекарств должны воздержаться от корректировки цен в нынешний сложный период, однако для этого им нужно дать возможность насытить рынок, считает гендиректор фармацевтической компании "Центр внедрения "Протек" Дмитрий Погребинский.

"Насытить рынок товаром непросто - часть производителей заявляют о дефектуре (отсутствии на рынке - прим. ТАСС) субстанций, где-то производство просто не справляется с запросом рынка. У нас рыночная экономика, поэтому, на наш взгляд, в столь сложный период надо воздержаться от корректировки цен, иначе определенные продукты уйдут с рынка. Нужно позволить производственным компаниям насытить рынок, тогда все наладится. И у нас есть такой пример - медицинские маски, ведь мы закрыли потребность населения в этом товаре", - сказал Погребинский в четверг на Фармацевтическом форуме Института Адама Смита, комментируя тему отсутствия на рынке некоторых лекарств..

Он добавил, что его компания в вопросе поставок дефицитных на текущий момент препаратов отдает приоритет госпитальному сегменту.

Говоря о маркировке лекарств, Погребинский отметил, что последние регуляторные решения позволили разрешить проблемы, возникшие при обращении маркированного товара.

"После 2 ноября, когда было принято постановление правительства об уведомительном характере работы системы маркировки до 1 февраля 2021 года, подавляющая часть товара ЦВ "Протек" была выпущена в обращение. На сегодняшний день 96,4% наших грузополучателей подключены к системе МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов - прим. ТАСС), вопросы в работоспособности системы решаются на рабочей группе с участие регуляторов и представителей бизнеса", - сказал Погребинский.