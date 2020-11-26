Власти Москвы ожидают рост инвестиций в основной капитал по итогам года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичные власти ожидают увеличение объема инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года. Об этом заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва-24".

Он отметил, что инвестиционная активность в столице за первое полугодие не снизилась. "Если брать общий объем инвестиций в основной капитал, который мы получили за первое полугодие, то по сравнению с прошлым годом прирост [составил] более 8%. Это говорит о том, что большинство инвестиционных проектов, которые планировалось запустить, запустили", - добавил Ефимов.

"В целом экономическая активность не снизилась. Мы ожидаем по итогам года рост по объемам инвестиций. Возможно, чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, мы видим, что - это касается и девелоперов, и промышленных предприятий - все планы, которые изначально обсуждали, реализуются и запускаются", - сказал он.