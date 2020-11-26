Несырьевой экспорт Москвы во Вьетнам вырос почти в 2,5 раза за девять месяцев 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции Москвы во Вьетнам в первые девять месяцев 2020 года составил $57,21 млн и почти в 2,5 раза превысил аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы во Вьетнам составляет $57,21 млн, это 8,5% от всего российского объема. Этот показатель почти в 2,5 раза, или на 143,7%, превышает данные аналогичного периода 2019 года - $23,48 млн. Рост экспорта в этом году был обеспечен, в первую очередь, поставками из Москвы новых групп товаров, которые ранее не экспортировались во Вьетнам, - например, полипропилена", - сказал Ефимов.

Он добавил, что также в структуру столичного экспорта вошли продукты на основе муки или молока - $7,60 млн (рост на 13,7%), механическое оборудование, техника и компьютеры - $3,72 млн (рост на 292,1%), расфасованные лекарства - $3,03 млн (плюс 141,9%).

Перспективы экспорта

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отмечает перспективность вьетнамского рынка для московских производителей.

"Вьетнам - это очень перспективное направление для наших производителей, продукция которых ориентирована на конкретные задачи населения. В прошлом году жители Вьетнама потратили половину своего располагаемого дохода на продукты питания (33,9%), образование (7,2%), бытовую технику (7,1%), товары и услуги в сфере коммуникаций (6,6%)", - рассказал он ТАСС.

Как рассказали ТАСС в Центре поддержки и развития экспорта "Моспром", потребительский рынок Вьетнама является одним из самых быстро развивающихся среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По данным организации, начиная с 2015 года, уровень потребительских расходов этой страны ежегодно увеличивался в среднем на 8%, при этом динамика потребительских расходов всего АТР держится на уровне 4,7%.

В "Моспроме" высоко оценивают покупательную способность жителей Вьетнама - на уровне чуть более $8 тыс. на человека в 2019 году.

"Этому способствует ряд факторов. Во-первых, основная доля населения, 69,2%, приходится на группу, составляющую фундамент трудоспособного населения в республике. Поэтому уровень безработицы во Вьетнаме является одним из самых низких среди стран АТР - около 2%. Во-вторых, страна развивает крупные города и финансовые центры, что не только обеспечивает рост городского населения и повышение качества его жизни, но и способствует укреплению различных отраслей экономики", - рассказали ТАСС в "Моспроме".

По прогнозам специалистов "Моспрома", рынок Вьетнама в следующие пять лет будет оставаться самым динамично растущим среди стран АТР. По этим данным, к концу 2020 года спрос на еду и напитки, например, может составить $79,38 млрд, в 2021 году - уже $85,71 млрд, а в 2025 году достигнет отметки в $125,28 млрд, что на 57,8% выше показателей 2020 года.

Продукция АПК

Как показал анализ центра "Моспром", вьетнамские производители в сфере АПК зачастую сталкиваются с трудностями развития необходимой инфраструктуры. Например, для успешного функционирования этого направления среди местных производителей есть спрос на посевной материал, сельскохозяйственные машины и оборудование.

Также растет потребление мяса: сегодня Вьетнам входит в десятку стран по потреблению мясной продукции, поэтому московские поставщики могут занять достойное место на рынке мяса и мясных продуктов в регионе, говорят в "Моспроме". Есть также спрос на кисломолочную продукцию, безалкогольные и алкогольные напитки, готовые продукты питания - сахаристые и шоколадные изделия, мучные и хлебобулочные продукты, добавили собеседники ТАСС.

Промышленная продукция

Растущее население Вьетнама требует пересмотра и адаптации механизмов работы многих сфер деятельности, в том числе обеспечения доступа к воде и контроля ее использования. В рамках сотрудничества компании из Москвы могут предложить свои технологии и продукцию в сфере проектирования систем или вторичного использования воды в пределах промышленных зон.

Также московские производители являются для Вьетнама потенциальными партнерами в сфере горнодобывающей отрасли, они могут помочь минимизировать издержки и повысить экологичность местных производств, отмечают в "Моспроме".

Помочь в создании стратегии поставок

Эксперты отмечают, что при выходе на новый рынок и создании прибыльной стратегии поставок важно понимать потребности иностранного рынка, знать внутреннее законодательство стран и разбираться в вопросах сертификации и логистики. На данном этапе перед компаниями возникает первая трудность - отсутствие достаточного опыта и компетентных сотрудников в сфере внешнеэкономической деятельности, в этой связи компании начинают расходовать огромное количество оборотных средств и временных ресурсов.

Помочь на этом этапе может Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", отмечает гендиректор центра Наталья Шувалова. Она подчеркивает, что главная идея центра при работе с компаниями - индивидуальный подход к каждому обратившемуся бизнесмену.

"Мы понимаем, что экспорт компаний зависит не только от опыта и степени сложности выхода на зарубежный рынок, но и от типа продукции, поэтому, в отличие от других институтов экспорта, мы не предлагаем какой-то единый, общий инструмент. Мы стараемся настроить поддержку, которая у нас есть, под каждую конкретную компанию. При разработке экспортной стратегии важным этапом является поиск дистрибьютеров или самостоятельное построение сети зарубежных байеров. В этой связи центром исследуется рынок и прорабатывается пул потенциальных партнеров, с которыми московские компании проводят предпродажные мероприятия", - рассказала Шувалова.

Она сообщила, что в конце ноября будет организована байерская программа с вьетнамскими компаниями: специалисты "Моспром" проведут бизнес-миссию в онлайн-формате для шести столичных производителей, которые на протяжении четырех дней будут участвовать в предпродажных мероприятиях с индивидуально подобранными для них представителями торговли Вьетнама. В программе примут участие производители газоочистного оборудования и комплексных решений для очистки воды, готовых отраслевых решений по мониторингу промышленного оборудования.

В центре "Моспром" также отметили, что Московский экспортный центр, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, уже не первый год поддерживает компании на вьетнамском направлении внешнеторговой деятельности. Например, в декабре 2019 года была организована бизнес-миссия во Вьетнам для 13 московских компаний в рамках международной выставки VietnamMediPharm 2019 Hanoi, где представители компаний провели более 200 запланированных встреч с потенциальными партнерами. В этом году 15 предприятий из Москвы примут участие в самой выставке VietnamMediPharm 2020, рассказали в "Моспроме".