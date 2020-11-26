Пензенская область рассчитывает получить 1,95 млрд рублей для жилищного нацпроекта

ПЕНЗА, 26 ноября. /ТАСС/. Пензенская область направила запрос на предоставление 1 млрд 950 млн рублей в качестве субсидий из федерального бюджета для обеспечения ввода жилья в регионе в последующие четыре года по нацпроекту. Об этом сообщила в четверг и. о. главы Минстроя региона Светлана Круглова на заседании правительства Пензенской области.

"Мы представили заявку в Минстрой РФ на предстоящие четыре года <...> Запрашиваемый объем субсидий от нашего региона составляет 1,95 млрд рублей. Эта цифра, которая позволит нам обеспечивать безусловный ввод жилья в последующие годы", - отметила Круглова.

Она добавила, что Минстрой РФ скорректировал показатели по вводу жилья в регионе на 2020 год, их предложено снизить с 1,09 млн кв. метров до 769 тыс. кв. метров. За десять месяцев 2020 года на территории Пензенской области ввели в эксплуатацию более 676 тыс. кв. метров жилья, что составляет 88% от уточненного плана.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области, в регионе наблюдается рост ввода многоквартирного жилья, он составляет 221,5 тыс. кв. метров и превышает прошлогодний показатель на 14,5%. В целом власти региона планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году порядка 840-845 тыс. кв. метров жилья.

В федеральный проект "Жилье" на 2020 год ранее было включено строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Спутник рядом с Пензой. На эти цели выделено более 365 млн рублей. Объект запланировано сдать в декабре.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Его финансирование превышает 1 трлн рублей. Целью нацпроекта является ежегодный ввод 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.