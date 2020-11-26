Доля импортных овощей на российском рынке к 2025 году может сократиться до 10%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля импортных овощей на российском рынке может сократиться с 16% до 10% к 2025 году, сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка на агросессии РСХБ по тепличному овощеводству.

"Развитие овощеводства закрытого грунта будет компенсировать снижение доли импорта и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах. По расчетам ЦОЭ, в течение следующих пяти лет доля импортных овощей на российском рынке может сократиться с 16% до 10%, объем овощей, производимых на личных подсобных хозяйствах, - с 52% до 45%", - сообщают эксперты. В 2019 году в РФ было импортировано 558 тыс. тонн томатов и около 100 тыс. тонн огурцов.

В целом, по прогнозу, в среднесрочной перспективе объем производства тепличных овощей в РФ может вырасти на 575 тыс. тонн, в том числе по направлению импортозамещения - на 290 тыс. тонн, а на обеспечение роста потребления - 285 тыс. тонн. Наилучший показатель по импортозамещению продемонстрируют томаты. В 2020 году на томаты приходится больше четверти от общего объема ввозимых в страну овощей (по прогнозу, 485 тыс. тонн в 2020 году при 558 тыс. тонн в 2019 году). По прогнозам экспертов ЦОЭ, к 2025 году объем сбора томатов закрытого грунта в России вырастет на 370 тыс. тонн. "Это будет достигнуто за счет снижения импорта на 210 тыс. тонн (или 38%) - до 347 тыс. тонн, а также ростом потребления на 160 тыс. тонн", - отмечают эксперты. Объем ввоза огурцов в страну (100 тыс. тонн в 2019 году и, по прогнозу, 70 тыс. тонн в 2020 году) через пять лет, как ожидается, снизится почти в три раза - до 36 тыс. тонн. При этом потребление этого овоща увеличится на 120 тыс. тонн, а производство на 185 тыс. тонн.

"Потребление свежих овощей в России будет увеличиваться примерно на 1% ежегодно и достигнет 115 кг на душу населения к 2028 году за счет дальнейшего увеличения объемов производства тепличных овощей", - указывают эксперты. Фактическое потребление овощей в России в настоящее время составляет 109 кг на душу населения. "Это на 24% меньше рекомендованной Минздравом нормы. При этом уже сейчас Россия опережает по среднедушевому потреблению овощей такие страны, как Германия, Франция и Канада", - отмечают эксперты.

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы, в ближайшие несколько лет производство овощей закрытого грунта будет увеличиваться в среднем на 7% в год. При этом наибольшим потенциалом с точки зрения ввода новых мощностей обладают регионы европейской части России, Урала и Западной Сибири, которые суммарно могут обеспечить более 90% дополнительных объемов производства овощной продукции, сообщил ЦОЭ. При этом уровень потребления овощей в Сибири и ДФО в два раза ниже, чем в ЦФО, а доля импорта превышает 80% в структуре потребления, что, по мнению экспертов, усиливает инвестиционную привлекательность этих территорий для размещения в них тепличных комплексов.

Структура импорта

В 2020 году суммарный объем экспорта из РФ продукции тепличного овощеводства составит около 30 тыс. тонн, темпы роста составят около 10%, считают эксперты.

За девять месяцев 2020 года основной страной - импортером томатов в РФ является Азербайджан (38%), Турция (14%), Марокко (10%), Китай (9%) и Белоруссия (7%). Огурцы ввозятся из Китая (43%), Белоруссии (29%), Азербайджана (11%) и Армении (7%). Объем импорта овощей за указанный период составил $1,14 млрд или 1,3 млн тонн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На свежие томаты пришлось 39% импорта в стоимостном выражении ($445 млн и 395 тыс. тонн) - это основная категория. При этом импорт томатов за девять месяцев сократился на 9% в натуральном выражении, а огурцов - на 48% до 34 тыс. тонн.