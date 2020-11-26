Объем инвестиций в экономику Югры в 2020 году составит 939,4 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составит 939,4 млрд рублей. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в четверг в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год.

"В 2020 году объем инвестиций, по оценке Депэкономики Югры, составит 939 млрд 400 млн рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4% (в 2019 году - 21,4% - прим. ТАСС). По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России", - сказала она.

Глава региона пояснила, что в структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых - 84,5%, при этом увеличилась доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, сферу услуг.

По словам главы региона, при поддержке автономного округа с участием муниципальных образований реализовано восемь новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности, проведена модернизация пяти предприятий, при этом создано 460 новых рабочих мест. "В текущем году расширен перечень мер поддержки для промышленных предприятий региона. Так, фондом развития Югры поддержано шесть проектов с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей", - уточнила Комарова.

Губернатор добавила, что в 2020 году заключены контракты по строительству полигонов ТКО в Нижневартовском и Октябрьском районах, двух школ в Сургуте, по модернизации жилищно-коммунального комплекса в Нижневартовске и Кондинском районе. В целом в автономном округе на условиях концессии реализуются 38 проектов с общим объемом инвестиций 41,6 млрд рублей.

По словам губернатора, инвестиционная политика региона на 2021 год будет базироваться на ускорении разработки прорывных технологий добычи углеводородов, создании объектов инфраструктуры обрабатывающей промышленности, обеспечивающих субъекты предпринимательства доступными площадками для размещения производственных мощностей, модернизации и создании новых производственных мощностей в сфере АПК, формировании экосистемы развития креативных индустрий и научной технологической инициативы, внедрении экосистемы "Инвестиционный бюджет", развитии транспортной системы региона, цифровизации экономики и промышленности, развитии туризма.