Чубайс заявил, что экс-глава Всемирного банка Вулфенсон особо относился к России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон, умерший на 87-м году жизни, хорошо знал Россию и ее специфику, благодаря чему ВБ своевременно оказывал нашей стране помощь. Об этом в четверг написал на своей странице в Facebook председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Вулфенсон возглавлял Всемирный банк в 1995-2005 годах.

"Для России его назначение в самый разгар реформ оказалось, без пафоса, судьбоносным, сыграло, на мой взгляд, принципиально значимую роль. Вулфенсон особо относился к России, понимал ее специфику, политические и экономические нюансы переходного периода. Россия была для него в приоритете, и это было залогом, что помощь от ВБ приходила своевременно и оперативно, и мы продвигались вперед", - написал Чубайс.

По его словам, усилия Всемирного банка под руководством Вулфенсона позволили России смягчить трудности перехода к рыночной экономике. И, хотя, как отметил Чубайс, об этом говорить "немодно и многим не понравится, но вместо привычной истерики в ключе "долой империалистов", правильно сказать им большое спасибо за огромную пользу и поддержку в труднейший для страны период", пояснил он, добавив, что Вулфенсон был в этой истории одной из ключевых фигур.

"Для меня смерть Джеймса Вулфенсона - еще и большая человеческая утрата. Мы очень тепло общались и после его ухода из Всемирного банка. Кристально честный, открытый, он начисто был лишен надменности и высокомерия, несмотря на высокий пост. Переговорщиком он был сложным и упорным, изматывающим, но, когда решение принималось - исполнение было неуклонным и предельно четким", - добавил Чубайс.