Депутаты Югры приняли проект бюджета на 2021 год с дефицитом 35,2 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в четверг приняли в окончательном чтении региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Доходы автономного округа на 2021 год составят 224 млрд рублей, расходы - 259 млрд рублей, дефицит составит 35,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе думы.

"Доходы бюджета автономного округа на 2021 год составят 224 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят соответственно 226,5 млрд рублей и 231,4 млрд рублей. Расходы бюджета автономного округа на 2021 год составят 259 млрд рублей. В 2022 году - 256,8 млрд, в 2023 году - 258,7 млрд", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на предстоящий трехлетний плановый период бюджет автономного округа спрогнозирован с дефицитом: 2021 год - 35,2 млрд рублей, 2022 год - 30,3 млрд, 2023 год - 27,2 млрд.

По словам председателя думы Бориса Хохрякова, основные доходы приходятся на налоговые поступления. "Основными по-прежнему остаются налоги на прибыль организаций, на имущество организаций и на доходы физических лиц. Их доля составляет около 92%", - пояснил Хохряков.

Согласно информации окружной думы, после корректировок доходы бюджета 2020 года были утверждены на уровне 230 млрд рублей, расходы - 280 млрд рублей, дефицит составил 50 млрд рублей.