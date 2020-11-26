Инвестиции в "Енисейскую Сибирь" с присоединением Приангарья вырастут до 4 трлн рублей

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Инвестиции комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющего Красноярский край, Хакасию и Туву, совместно с проектами Иркутской области составят более 4 трлн рублей. Проект соответствующего распоряжения подготовлен Минэкономразвития РФ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края Александра Усса.

"Соответствующий проект распоряжения правительства РФ об объединении проектов четырех регионов - Красноярского края, Тывы, Хакасии, Иркутской области - подготовило федеральное Минэкономразвития. Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 трлн рублей, то с проектами Иркутской области их количество увеличится до 53 проектов на общую сумму более 4 трлн рублей. Это позволит сформировать эффективный инструмент социально-экономического развития не только сибирского, но и федерального масштаба", - сообщает пресс-служба.

Коронавирус не помешал

Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции отрицательно сказалась на мировой экономике и вызвала ряд трудностей как в России в целом, так и в Красноярском крае в частности, регион не намерен отказываться от планов по реализации проекта, сообщил Усс на встрече с вице-премьером краевого правительства Сергеем Верещагиным и гендиректором "Корпорации развития Енисейской Сибири" в четверг.

"На сегодняшний день принят закон о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов, началось строительство Высокогорского моста (через Енисей) в Енисейском районе, конкретизированы планы и задачи по Таймыру. Одним словом, "Енисейская Сибирь" по-прежнему набирает обороты", - отметил Усс.

Как сообщил журналистам Верещагин, на территории края в КИП включено 18 проектов, из них 12 вошли в активную стадии реализацию, а один уже реализован. "Это проект компании деревообрабатывающей компании "Енисей" по созданию производства по переработке своей продукции", - сказал он. Компания модернизировала свои объекты лесопереработки в Ангаро-Енисейской экономическом районе, что позволило ей нарастить лесозаготовительные мощности, наладить производство строгано-клееной продукции, топливных гранул.

Также Верещагин отметил, что благодаря федеральному финансированию на год раньше началось строительство самого северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Новый мост, когда он будет построен, позволит начать освоение ресурсов Ангаро-Енисейского района. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины, разработка месторождения магнезита. По информации краевого правительства, компании-инвесторы, которые реализуют на этой территории проекты вложат в них порядка 180 млрд рублей.

До конца года в крае ждут и принятия постановления правительства России об утверждении особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина", проект позволит создать в Красноярске производства по переработке первичного алюминия и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В настоящий момент у проекта уже есть шесть резидентов.

Планы на 2021 год

В 2021 году в краевом правительстве ожидают запуска новых проектов в рамках "Енисейской Сибири". "По нашим оценкам, в рамках КИП в следующем году будет проинвестировано не менее 100 миллиардов рублей, будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест", - сказал вице-премьер.

В числе крупнейших проектов - начало добычи на Сырадасайском каменноугольном месторождении. На базе месторождения будет создан угольный кластер на севере края, он будет включать в себя угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал. Там будет развернуто производство угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн в год.

Вторым крупным проектом следующего года станет "Восток Ойл", реализуемый "Роснефтью" на севере края. Проект объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения нефти на севере региона.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий реализацию нацпроектов в Хакасии, Туве и Красноярском крае, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.