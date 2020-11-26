Бюджет Тульского региона на 2021 год с дефицитом в 7,4% утвердили на заседании облдумы

ТУЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Тульская областная дума на очередном заседании в четверг приняла в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Дефицит средств в 2021 году при доходах в 84 млрд рублей составит 7,4%, сообщила пресс-служба облдумы.

"Доходы бюджета Тульской области на 2021 год прогнозируются в объеме свыше 84 млн рублей, расходы - более 89 млн рублей. Дефицит составит 7,4% от объема доходов, и это ниже предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

В абсолютных цифрах дефицит ожидается в сумме 4,99 млрд рублей, тогда как в бюджете на 2020 год с изменениями, внесенными 26 ноября, нехватка средств составляет более 6,6 млрд рублей при доходах в 91,2 млрд рублей.

Бюджет на 2021 год, по словам председателя комитета облдумы по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Юрия Цкипури, сохранит социальную направленность. "Предусмотрены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство перинатального и онкологического центров, что очень важно для нашего региона. Заложено финансирование на закупку современного оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будет выделено больше средств на оказание жителям области высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медстрахования", - отметил он.

По данным пресс-службы, в последующие два года планируется существенное сокращение разрыва между доходами и расходами. Так, в 2022 году доходы прогнозируются в сумме 85,7 млрд рублей, расходы - 87,1 млрд рублей, дефицит - около 1,4 млрд рублей, в 2023 году ожидаются доходы в 89,6 млрд рублей, расходы превысят 92,2 млрд рублей, нехватка средств - порядка 2,6 млрд рублей.

Законопроект был поддержан большинством голосов депутатов. "Принятый сегодня в первом чтении главный финансовый документ области на трехлетний период закладывает основы для поступательного развития региона при неизменном исполнении всех социальных обязательств. Безусловно, предстоят корректировки после доведения федеральных лимитов, но база для выстраивания всех стратегических направлений заложена", - приводит пресс-служба слова председателя облдумы Сергея Харитонова.