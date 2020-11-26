"Яндекс" не исключает IPO подразделения беспилотников в будущем

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" не исключает в будущем проведение IPO подразделения беспилотного транспорта, IPO "Яндекс.Маркета" не планируется. Об этом заявил в ходе прямой линии с аналитиками SberCIB операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

"Это более интересный вопрос, я на него не могу так категорически ответить "нет", посмотрим. Не в ближайшее время, но, возможно, оно имеет некоторый смысл. То есть точно не "нет", - сказал он, отвечая на вопрос не планирует ли "Яндекс" выводить на IPO подразделение беспилотного транспорта.

При этом он отметил, что компания не планирует проводить IPO "Яндекс.Маркета".

В сентябре "Яндекс" сообщил, что выделит направление беспилотных автомобилей, входящее в "Яндекс.Такси", в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), инвестировав 150 млн долларов. Доля "Яндекса" в ней составит 73%, доля Uber - 19%. После реструктуризации "Яндекс" выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию 100 млн долларов и выдаст конвертируемый заем еще на 50 млн долларов. Во сколько акций он конвертируется, компания не раскрывает, как и доли компаний в Yandex SDG до выкупа.

При этом 8% акций пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG. "Яндекс" испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня на дорогах общего пользования в России, США и Израиле ездят 160 беспилотных машин "Яндекса", которые преодолели уже более 9 млн км в автономном режиме.