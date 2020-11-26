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"Яндекс" не планирует выпускать собственную криптовалюту

Управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян ранее рассказал, что компания намерена запустить собственный финтех-продукт

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" не планирует выпускать собственную криптовалюту. Об этом заявил в ходе прямой линии с аналитиками SberCIB операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли компания выпустить свою криптовалюту.

Ранее управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян в интервью РБК рассказал о том, что после "развода" со "Сбером" и несостоявшейся сделки с банком "Тинькофф" компания намерена запустить собственный финтех-продукт. Условно первые кредиты и банковские карточки "Яндекс" сможет выдавать примерно через год, считает Худавердян. 

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