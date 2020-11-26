Цены на бензин в России в октябре выросли на 0,1%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в октябре 2020 года выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. При этом производители бензина в октябре снизили оптовые цены на 3,5%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,3%, тогда как цены производителей подскочили на 10,2%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь - октябрь 2020 года розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5,4%.

Потребительские цены на бензин в октябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в октябре 2019 г. - в 2,3 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,3% и более было отмечено в 20 субъектах России. При этом заметнее всего стоимость бензина выросла в Чукотском автономном округе - на 7%. Снижение цен наблюдалось в 8 российских регионах, наибольшее в Республике Тыва - на 1,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,2%.