Инвестиции российских компаний в нефтегазовые проекты в Ираке превысили $10 млрд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром иностранных дел Ирака Фуад Хусейном.

"В результате многолетнего сотрудничества России и Ирака совокупный объем инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд", - сказал Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и потенциальные энергетические проекты российских компаний в Ираке, в частности взаимодействие в нефтегазовом секторе, модернизацию объектов электроэнергетики.

"Важную роль играет и работа по линии декларации о сотрудничестве ОПЕК+. Хотел бы поблагодарить иракскую сторону за конструктивную работу в рамках ОПЕК+ и за усилия по стабилизации нефтяного рынка. Учитывая активное участие иракской стороны, мы будем продолжать выстраивать конструктивный диалог", - подчеркнул Шульгинов.

В настоящий момент в Ираке в добычных проектах участвуют "Лукойл", "Газпром нефть" и "Роснефть".