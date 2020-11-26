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"Яндекс" рассматривает вариант выхода на рынок видеоигр

На вопрос о том, "стоит ли этого бояться Mail.ru Group", финансовый директор компании Грег Абовский ответил отрицательно
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" рассматривает возможность выйти на рынок видеоигр, заявил в ходе прямой линии с аналитиками SberCIB операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

"Мы думаем над этим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему среди активов "Яндекса" нет игр.

При этом на вопрос аналитика о том, "стоит ли этого бояться Mail.ru Group", Абовский ответил отрицательно.

Сейчас у "Яндекса" есть сервис "Яндекс.Игры" - каталог браузерных игр, которые можно запускать на смартфонах и на компьютерах. Сервис также позволяет разработчикам добавлять свои игры на платформу, настроив монетизацию.

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