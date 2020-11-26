ВЭБ.РФ: финансовые показатели "Роснано" в январе-сентябре 2020 года улучшились

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Детали оптимизации институтов развития в настоящее время прорабатываются, в частности, ВЭБ.РФ проводит ежегодный анализ финансового состояния "Роснано" и отмечает, что финансовое положение компании за последние девять месяцев улучшилось, заявил ТАСС официальный представитель пресс-службы ВЭБ.РФ в четверг.

"Детали оптимизации институтов развития прорабатываются. Вместе с тем ВЭБ.РФ как агент правительства по вопросам предоставления и сопровождения государственных гарантий Российской Федерации проводит ежегодный анализ финансового состояния "Роснано". На протяжении всех лет финансовое положение "Роснано" позволяло им получать государственные гарантии. При этом за 9 месяцев 2020 года финансовые показатели корпорации улучшились. Полагаем, что данные обстоятельства позволяют Роснано и дальше осуществлять заимствования на рынке. При этом вопросы заимствований, обеспеченных государственными гарантиями, будут решаться совместно с Минфином России", - сообщил он.

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, часть объединится с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый ждет ликвидация.

В частности, ВЭБ.РФ получит в свое управление восемь институтов - Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).