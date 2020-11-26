РЭЦ запустила информационную систему для экспортеров "Одно окно"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил информационную систему для экспортеров "Одно окно". Торжественная церемония открытия проходила в онлайн-режиме в ТАСС 26 ноября.

"Это цифровая платформа со всеми ее атрибутами. Это означает, что принципиально новая бизнес-модель коммуникации экспортера со всеми партнерами на уровне государства и других структур, в которой он существенно упрощает свои издержки за счет того, что только один раз подает те или иные сведения о себе. Сведения, накапливаясь в хранилище, используются в дальнейшем всеми сервисами, которые он запрашивает для осуществления тех или иных своих задач. Платформа означает огромный невидимый для экспортера пласт технологической начинки, включая хранилища данных, различные базы данных, реестры, информационную безопасность, которая очень важна для того, чтобы все наши клиенты были уверены в сохранности своих данных", - заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Экспортерам в рамках системы "Одно окно" станут доступны такие услуги, как подтверждение нулевой ставки НДС, оформление мер господдержки, таможенных деклараций. В 2021 году заработают 20 сервисов. Сервис позволит из единой точки входа - "личного кабинета" экспортера - запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, и снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов.

"Одно окно" также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам.

Как сообщила Никишина, в 2021 году на платформу "Одно окно" "будет поставлено" 20 государственных сервисов, связанных с получением разрешительных документов, в том числе ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, лицензии и разрешения, которые требуются по линии Росздравнадзора и других ведомств. Кроме того, РЭЦ планирует оцифровать получение доступа на маркетплейсы в первую очередь для компаний, относящихся к малому и среднему предпринимательству. Также представители намерены оцифровать коммуникацию и предоставление мер государственной поддержки центрами поддержки экспорта, которые находятся в регионах. После этого экспортер сможет через свой личный кабинет пользоваться всеми услугами, которые он может получить и на федеральном, и на региональном уровне.

"Когда мы уходим от бумаги, мы стараемся сделать такую услугу, которая максимально удобна и занимает минимальное количество времени", - уверен заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По его словам, проект нацелен, в первую очередь, на поддержку малого и среднего бизнеса, который производит очень хорошую продукцию, способную конкурировать на международных рынках, но зачастую не знает, как выйти на эти рынки. "Мы надеемся, что порог выхода на внешние рынки благодаря сервису, который мы сегодня представляем, будет снижен. И гораздо больше российских компаний получат возможность торговать за рубежом", - сказал он.

Оверчук подчеркнул, что разработка системы "Одно окно" предусмотрена нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", целью которого является выход на объем несырьевого экспорта в $180 млрд к 2024 году.

Совместная работа министерств и ведомств

Над созданием "Одного окна" совместно с РЭЦ работали одиннадцать профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений. "В первых сервисах, которые мы запускаем сегодня, в очень активном режиме мы работали с Федеральной таможенной службой, ФНС, Минпромторгом, Минсельхозом. Наш партнер Сбербанк помогал нам выстроить самые безбарьерные, безбумажные пути для экспортеров. Впереди нас ждет расширение межведомственного взаимодействия с более чем 20 ведомствами", - сказала Никишина.

Как отметил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, министерство цифровизирует программы поддержки с 2014 года, с момента создания ГИС Промышленность. "Для нас очень комфортна и интересна сама постановка задачи - "убить" все бумажные процессы, минимизировать человеческий фактор. И для нас это только начало, потому что если говорить о том, что в нацпроекте "Экспорт" порядка десятка программ поддержки самых разных, то я думаю, за ближайший год-два мы их все сделаем цифровыми, доступными через одно окно и тем самым снизим издержки административные для себя, снизим человеческий фактор и, самое главное, повысим полезность, которая предоставляется в рамках госуслуг, для экспортеров", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов отметил, что ведомство с большим интересом включилось в эту работу, поскольку в последние годы уделяло большое внимание поддержке экспорта, упрощению процедур, снятию административных барьеров. По его словам, в рамках программы ФТС удалось автоматизировать выдачу экспортных деклараций для участников внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, то есть для компаний, которые добросовестно исполняют свои обязательства в области таможенного и иного законодательства. Как отметил Давыдов, в 2020 году из 1,5 млн экспортных деклараций 555 тыс. было выдано автоматически, без участия таможенного инспектора. Однако, по его словам, речь идет о крупных компаниях, которых насчитывается примерно 6,5 тыс., и они составляют 12% от общего числа экспортеров.

Остальные 49,5 тыс. компаний, по словам Давыдова, относятся к малому и среднему бизнесу, которым также очень важно помогать. "Наш сервис, совместный с РЭЦ, так и будет помогать маленьким компаниям, у которых только-только развиваются экспортные возможности, и тем, кто собирается заняться экспортом", - подчеркнул он. Он добавил, что ФТС также сможет анализировать данные, полученные сервисом "Одно окно", а затем использовать в системе управления рисками для того, чтобы упростить и ускорить сроки выпуска экспортных деклараций.

Что касается Федеральной налоговой службы, то, как сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Егоричев, она является "поставщиком данных для подтверждения данных о нулевой ставке и работы системы "Одного окна" в целом". В рамках реализации сервиса по подтверждению нулевой ставки представители ФНС постарались вложить в него те же самые алгоритмы проверки, которые использует ведомство в рамках своих функций. Таким образом, компании, работающие через этот сервис, уже изначально получат гарантированные сведения о пакете документов для последующего предоставления в ФНС. Кроме того, ФНС провел реинжиниринг своих информационных систем для того, чтобы интегрировать сервисы "Одного окна" в процесс взаимодействия экспортеров и налоговых органов.

Сельское хозяйство тоже ставит перед собой задачу охвата сервисами "Одного окна" всего цикла продовольствия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. "Пока здесь предусматривается компенсация затрат на транспортировку продукции. Мы сильно расширяем эти меры поддержки, мы расширяем и направления поставок, и виды перевозимых грузов, и те виды транспорта, на которых будет оказываться господдержка, и все это погружается в "Одно окно". Следующим этапом мы погружаем в "Одно окно" услуги по компенсации затрат на сертификацию нашей продукции при ее экспорте на рынки и господдержку на продвижение продукции АПК", - сказал он.