Эксперт: обязательная маркировка питьевой воды может сократить прибыль МСП на 95%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Социальный эффект от введения обязательной маркировки на питьевую воду, которую могут ввести в 2021 году, приведет к дополнительным затратам для государства и бизнеса, что, в свою очередь, может повлечь за собой падение прибыли малого бизнеса до 95%, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное, однако Минпромторг рассчитывает, что маркировка минеральной воды для всех предприятий в России начнется в 2021 году.

"Мы провели исследование, и для этого привлекли компанию, которая является аудитором правительства РФ. Оказалось, что при существующем незаконном обороте на уровне 1,5% дополнительные затраты для государства и бизнеса [на введение обязательной маркировки] приведут к отрицательному эффекту, бюджеты недополучат деньги. Прибыль предприятий сильно упадет, для малого и среднего бизнеса падение прибыли составит до 95%", - сообщил Новиков, добавив, что, по оценкам и прогнозам экспертов и сотрудников Роспотребнадзора, это исследование подтверждается и максимально приближено к реальным условиям рынка.

По словам Новикова, в условиях ограничения такой показатель по падению прибыли повлечет дополнительные предпосылки к банкротству предприятий, что, в свою очередь, снизит производительность труда на 12%. Сейчас показатель оборота остается низким за счет существующей системы торговли в этой сфере, а также ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Он также напомнил, что на данный момент полностью еще не приято решение об обязательной маркировке минеральной воды.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.