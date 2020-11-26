Путин в Сарове ознакомился с цифровыми продуктами Росатома

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в город Саров Нижегородской области ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом".

Кадры осмотра выставки проектов показал телеканал "Россия-24". Как отметили в пресс-службе Кремля, представленные президенту разработки - конкурентоспособные IT-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

Глава государства находится в Нижегородской области с рабочей поездкой. Согласно программе поездки, президент в Сарове посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.