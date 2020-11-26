"Россети" запустят не менее одного цифрового РЭС в распредсетевых "дочках" в 2021 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует запустить не менее одного цифрового района электросетей (РЭС) в каждом филиале распредсетевых дочерних и зависимых компаний к концу 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"К концу 2021 года в каждом филиале распредсетевых ДЗО "Россетей" будет минимум один цифровой РЭС", - говорится в сообщении. К 2030 году "Россети" переведут все свои РЭС в "цифру".

Цифровой РЭС позволяет снизить потери, улучшить надежность и качество электроснабжения. Кроме того, это сделает подстанции полностью наблюдаемыми, сократит бумажный документооборот, а также позволит развивать цифровые компетенции персонала. Опыт работы первых цифровых районов электрических сетей (РЭС) и планы дальнейшего развития проанализировали участники трека "Информационные системы" семинара-совещания "Цифровая трансформация", который завершился в Сургуте.

Первый цифровой Мамоновский РЭС был создан в 2017 году в Калининградской области. На конец 2020 года будет выполнено в сумме 38 проектов в компаниях "Россети Янтарь", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Северо-Запад".

Среди направлений развития цифровых РЭС - модернизация объектов: распределенная автоматизация (реклоузеры, управляемые разъединители, выключатели нагрузки), телемеханизация, цифровая защита, "умный" учет, информационно-коммуникационная инфраструктура: цифровая связь, геоинформационная система, ГЛОНАСС, видеорегистраторы, проект "Цифровой монтер" и оснащенность объектов, в частности то, что производственная база соответствует стандартам "Россетей", РЭС укомплектован на 100% необходимыми инструментами, средствами защиты, авто- и спецтранспортом.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.