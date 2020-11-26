Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,13%-0,41%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в четверг удержал позиции, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня вырос на 0,13%, до 3138,62 пункта, индекс РТС - на 0,41%, до 1307,14 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:44 мск вырос на 0,1%, до 75,67 рубля, а евро - на 0,03%, до 90,08 рубля. "Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,5%, отступив ниже $48 за баррель. В отсутствии торгов в США ситуацию несколько сгладила динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 0,6%", - рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Между тем вышла настораживающая статистика. "Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю увеличилось на 778 тыс., что оказалось выше прогнозов аналитиков (730 тыс.)", - добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Лидерами торгов сегодня стали бумаги Банка Санкт-Петербург (БСП) (+3,46%), Мосбиржи (+3,14%), "Пятерочки" (+2,89%), а также золотодобытчиков.

Кроме того, компания "Русгидро" (+2,74%) опубликовала ожидаемо сильные результаты за III квартал за счет более высоких цен на отпускную электроэнергию в Европейской части и в Сибири, добавил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Тем временем, продолжается ожидаемая фиксация прибыли в акциях АФК "Системы" (-3,47%) после успешного размещения "Озона", сказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Давление на котировки компании усиливается и перед публикацией отчетности компании по МСФО. "Ключевой риск - ее значительный общий долг и динамика курса рубля в июле-сентябре, которая в итоге, возможно, обеспечит потери по курсовым разницам, схожие по размеру с потерями первого квартала, когда они составили 11 млрд рублей", - добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Снова снизились и бумаги "Аэрофлота" (-0,49%). "Акции торгуются возле 70,70 рубля, могут сползти к 69,70 рубля. Вариантов для устойчивого роста котировок сейчас мало - без уверенного возвращения пассажиропотока к "доковидным" параметрам веского фундаментального повода для покупок и нет", - считает эксперт.

Шли вниз и акции представителей нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть.

Прогноз на пятницу

Пока что "вакцинный" оптимизм, ожидания стимулов от регуляторов и политической определенности в США поддерживают настроения в зоне risk on. В то же время ситуация с пандемией пока не демонстрирует улучшений, рассказал Александр Бахтин.

"Новые данные Университета Джона Хопкинса свидетельствуют о приросте зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за сутки на 632,9 тыс. и преодолении черты в 60 млн заболевших. По нашему мнению, завтра динамика торгов продолжит оставаться сдержанной и малоактивной", - заметил он.

Из статистики дня эксперт выделил объем прибыли в промышленности Китая в октябре, а также блок данных по японской экономике. По оценкам "БКС Мир инвестиций", в пятницу индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3090-3160 пунктов, курс рубля к доллару отойдет к отметке 76 рублей.

Целевые уровни закрытия завтрашних торгов "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3060-3160 пунктов, а также 75,45-76,30 рубля и 89,80-90,75 рубля соответственно.