Биткойн снижается в цене почти на 13%

ТАСС, 26 ноября. Биткойн в ходе торговой сессии в четверг подешевел на 12,7% и достиг отметки в $16 351,2, свидетельствуют данные торгов на 20:07 мск.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

По состоянию на 20:11 мск, курс биткойна немного замедлил снижение и находился на уровне $16,4 тыс. (-12,4%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".