Бюджет Калининградской области принят в окончательном чтении с дефицитом в 4,1 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Калининградской областной думы в четверг на очередном заседании приняли бюджет региона на 2021 год во втором, окончательном, чтении с дефицитом в 4,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облдумы.

"Депутаты приняли бюджет области во втором, окончательном, чтении", - сказали в пресс-службе.

В Минфине области ТАСС уточнили, что основные параметры бюджета на 2021 год не изменились по сравнению с предложенными в первом чтении. Доходы бюджета в 2021 году прогнозируются на уровне 119 млрд 293 млн рублей, расходы - 123 млрд 463 млн рублей, дефицит - 4 млрд 170 млн рублей, сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, с учетом вносившихся изменений доходы областного бюджета на 2020 год составляют 123,5 млрд рублей, расходы - 128,1 млрд рублей, дефицит по итогам текущего года составит 4,6 млрд рублей.

Приоритетами бюджета области на ближайшие три года объявлены социальная сфера, сильная экономика, инфраструктура и комфортная среда для жизни. Проектом бюджета предусмотрено финансирование 22 государственных программ и 38 региональных проектов. Это оказание свыше 460 бюджетных услуг, более 70 различных мер социальной поддержки, создание 93 новых инфраструктурных объектов. Меры социальной поддержки получит каждый третий житель области. Общая поддержка общественной инфраструктуры превысит 16 млрд рублей. Расходы на социальную поддержку семей с детьми вырастут в следующем году на 20%. Почти на 7% возрастает финансовое обеспечение госуслуг, в котором основную часть составляет заработная плата работников бюджетной сферы.

Повышается приоритетность бюджетных расходов на здравоохранение. Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи уже на стадии проекта областного бюджета сформирована без дефицита.

В 2021 году в области начнется реализация пятилетней региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Она затронет районные больницы и поликлиники, систему оплаты труда медицинских работников и кадрового обеспечения лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Капитальные вложения в объекты образования в области составят около 2 млрд рублей.

Поддержка деловой активности

Помимо исполнения социальных обязательств, в проекте областного бюджета предусмотрен комплекс мер по стимулированию экономического роста и деловой активности, в том числе в сельском хозяйстве и рыбохозяйственном комплексе, предпринимательстве и промышленном производстве, туризме. Учитываются риски, связанные с пандемией коронавируса.