МЭР ожидает, что Севастополь выполнит ФЦП на 95%, Крым - на 100%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ ожидает, что выполнение Федеральной целевой программы (ФЦП) в Крыму составит 95-100%, в Севастополе - около 95%. Трудности в выполнении ФЦП на Крымском полуострове заключаются в том, что санкции усложняют привлечение крупных подрядных организаций, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"[В Крыму] это будет выполнение, наверное, 95-100%, что достаточно высокий показатель, которого не было ранее. По Севастополю ситуация несколько хуже, на сегодняшний день, мы предполагаем около 95%", - сказал Назаров.

Он уточнил, что трудности исполнения программы заключаются в том, что санкции усложняют привлечение крупных подрядных организаций, это увеличивает сроки реализации объектов.

Кроме того, заместитель министра напомнил, что программа продлена до 2024 года, а также, возможно, будет продлена и далее.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023-м - около 150,1 млрд. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.