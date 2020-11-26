BYD Energy поставит передовые аккумуляторы для солнечной электростанции в Калифорнию

ТАСС, 26 ноября. Компания BYD Energy поставит собственные аккумуляторы последнего поколения для солнечной электростанции в Калифорнии, говорится в сообщении компании.

"BYD объявила, что будет сотрудничать с Canadian Solar, чтобы обеспечить передовыми аккумуляторными технологиями солнечную электростанцию Mustang мощностью 100 МВт в округе Кингс, штат Калифорния", - сказано в сообщении.

BYD поставит аккумуляторы последнего поколения Cube Pro, которые предназначены для крупных объектов коммунального хозяйства. Они имеют обновленную систему жидкостного охлаждения батареи в корпусе с увеличенной на 80% плотностью энергии по сравнению с предыдущими моделями, отмечает компания.